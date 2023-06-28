Vali Baruş, bayram nedeniyle yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Sırasıyla SAV Kasabası girişindeki polis uygulama noktası, Eğirdir yolu jandarma uygulama noktası, SDÜ (Süleyman Demirel Üniversitesi) polis uygulama noktası ve Gölcük yolu polis uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Baruş noktalarda görev yapan polis ve jandarma görevlilerinin bayramını tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Nokta ziyaretlerinde, durdurulan araçlardaki vatandaşların da bayramını kutlayan Vali Baruş sürücü ve yolcularla bir süre sohbet ederek emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Vali Baruş vatandaşlara bayram şekeri ikram ederek hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük eşlik etti. Kurban Bayramı süresinde tüm yurtta olduğu gibi Isparta il genelinde de polis ve jandarma birimleri vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.