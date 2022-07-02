İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Baruş, kiraz hasadına katıldı

Isparta genelinde kiraz hasadında artık yavaş yavaş sona yaklaşılırken yaylalarda ise hasat bereketi yeni başlıyor.

Kiraz hasadının başladığı yerlerden biri de Yakaören köyü.


Isparta Valisi Aydın Baruş, merkeze bağlı Yakaören köyünde yayla şartlarında başlayan kiraz hasadına katıldı.


Merkezde kiraz hasatı biterken Yakaören köyü yaylasında 1400 rakımda kiraz üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta Valisi Aydın Baruş, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ile birlikte yaylada devam eden kiraz hasadına katıldı. Vali Baruş kiraz bahçesinde dalından kiraz topladı, ardından ise toplanan kirazları seçme işlemi yapan vatandaşlarla sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.