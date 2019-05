Vali - Başkan görüşmesinde ortak hizmet, uçak seferleri ve turizm hedefleri

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i belediyede ziyaret etti. Ziyarette kente hizmet etmenin yanı sıra, uçak seferleri sayısının artırılması ve turizmin canlandırması konuları gündeme geldi.

Seçim sürecinin güvenlik ve asayiş içerisinde tamamlandığını, adaylarında seçim çalışmalarını karşılıklı hoşgörü içerisinde gerçekleştirdiğini söyleyen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, “Isparta'mızda çok önemli özel konularla karşılaşmadık. Demokratik bir süreç içerisinde seçim çalışmaları yürütüldü” dedi.

Seymenoğlu: “İle önemli katkılar vereceğinizden eminim”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile güzel çalışmalar gerçekleştireceklerini dile getiren Vali Seymenoğlu, “Siyasi kimliğiniz belki bir tarafta kalacak. Hedefiniz, ilinizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara odaklanmak. Meclis üyesi arkadaşlarımızda sizlerle beraber bu yola çıktı. Hep beraber Isparta iline önemli katkılar vereceğinizden eminim. Bu süreçte il valisi olarak, il bürokratları, daire amirleri, güvenlik birimleri olarak her zaman belediyenin yanındayız. Belediyenin yapacağı her olumlu iş, her yatırım vatandaşımıza doğrudan katkı sağlayacak. İl valisi olarak mutluyum, uyumlu çalışacağımızdan da eminim. Ispartalı için en iyi olanı fedakârca, gecemizi gündüzümüze katarak hep birlikte yerine getirmeye çalışacağız. Başta siz olmak üzere seçilmiş olan meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Başdeğirmen: “Sizlerle yapmak istediğimiz çok büyük yatırımlarımız var”

Vali Seymenoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Ziyaretinizden çok mutlu olduk. Bizlere her zaman için güç, kuvvet veriyorsunuz. Sizlerle birlikte Isparta'mıza güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Şehrimizi diğer illere örnek olacak hale getirmek istiyoruz. Mülki erkanımız olarak sizler bu konuda önemli bir yerdesiniz. Isparta için görüşlerinizi biliyoruz. Bu bizim için çok büyük bir kazanç. Şehrimize siz bir kazançsınız. Bizde Isparta'mızı sadece merkez olarak değil, ilçe, belde, köyleriyle birlikte bütün olarak düşünüyoruz. Özel idare kanalıyla yapmış olduğunuz çok sayıda çalışmalar var. Isparta Belediyesi olarak bizim olmamız gereken yerlerde sizlerle beraber istişare içerisinde olmak istiyoruz. Isparta içerisinde sizlerle yapmak istediğimiz çok büyük yatırımlarımız var” dedi.

“Turizmi hep beraber iyi yerlerle getirmemiz lazım”

Başkan Başdeğirmen, Isparta'ya uçak seferlerinin ikiye çıkarılması, Ankara ve Sabiha Gökçen Havalimanına yeni uçuş hatlarının alınması noktasında önümüzdeki günlerde Vali Seymenoğlu ile İstanbul'da temaslarda bulunacaklarını da kaydederken, turizm ile ilgili de çalışma yapacaklarını söyledi. Başdeğirmen, “Turizm ile ilgili çok önemli duruşunuz, önerileriniz var. Turizmi hep beraber iyi yerlerle getirmemiz lazım, turizme çok yatkınız. Görevimiz sürecinde sizlerle beraber bu güzellikleri yaşamak istiyoruz. Isparta'ya geldiğinizden buyana çok sevilen bir vali olarak her kesim tarafından takdir görüyorsunuz. Birliğimiz beraberliğimiz hizmetlerle beraber taçlanarak devam eder. Belediyem, şahsım ve tüm arkadaşlarım adına ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.