Vali Seymenoğlu: “112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmeyelim”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, acil durumlarda hayati görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meygul edilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu ihlallerde idari cezai yaptırım var ancak biz ceza yazma taraftarı değiliz. 112'ye bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir diye düşünmenizi istiyoruz" dedi.

Her yıl 11 Şubat'ta kutlanan 112 Acil Çağrı Günü münasebetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan ve müdürlükte görev yapan kurumların temsilcilerini kabul eden Vali Ömer Seymenoğlu tüm çalışanların gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

112 heyetini kabulünde açıklamalarda bulunan yapan Vali Ömer Seymenoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yaklaşık olarak yüzde 50'sinin merkezin sorumluluk alanına girmeyen çağrılar olduğunu ve bu durumun merkezde 24 saat 365 gün fedakarca çalışan operatörleri oyaladığını belirterek, gereksiz çağrılar sebebiyle o anda gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşların merkeze ulaşmalarını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

“Bir gün sizin de yardıma ihtiyacınız olabilir”

Vali Seymenoğlu açıklamasında, “24 saat esasına göre Sağlık, Polis, İtfaiye, Jandarma, Orman Yangın ve AFAD temsilcilerinin görev yaptığı merkezde, alandan gelen çağrılar operatörler tarafından karşılanmakta ve ilgili kurum temsilcisine aktarılmakta. Anlamsız gelen, doğru olmayan çağrılar görev yapan arkadaşlarımızın hem moralini bozmakta hem de zaman ve iş kaybına sebep olmakta, bu yüzden bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Usulsüz aramalar aynı zamanda idari para cezası ile cezalandırılmakta. Ancak biz cezalandırma taraftarı değiliz sadece bunu yapan kişiler bir gün kendilerinin ya da yakınlarının da acil yardıma ihtiyaç duyabileceklerini ve gereksiz aramalar yüzünden 112'ye ulaşmada gecikme yaşayabileceklerini düşünmelerini istiyoruz” dedi.