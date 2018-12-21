Vali Seymenoğlu, araç teslim törenine katıldı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, özel bir firma tarafından TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eğitim amaçlı hibe edilen araç teslim törenine katıldı.

Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, özel otomotiv firması yetkilileri, Isparta Bayii Yönetim Kurulu Başkanı Veli Pürlü, Gül Petek Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, öğretmen ve öğrenciler de hazır bulundu.

“Ülke kalkınması için mesleki eğitim önemli”

Vali Seymenoğlu, ülke kalkınması için mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak; günümüzde mesleki eğitim mezunlarının çalışma şartları ve hayat standartları açısından en az üniversite mezunları kadar iyi koşullarda çalışma hayatına katıldığını, bunu gençlere iyi anlatmak ve mesleki eğitimi gençler açısından cazip hale getirmek gerektiğini söyledi.

Mesleki eğitime destek olan firma yetkililerine ve diğer kuruluşlara teşekkür eden Vali Seymenoğlu, ara eleman bulamamaktan şikâyet eden sektör temsilcilerine bu konuda büyük iş düştüğünü, bu okulların imkânlarının iyileştirilmesi noktasında herkesi sorumluluk almaya davet ettiğini aktardı.

“Eğitim kalitesini iyi anlatmak gerekiyor”

Araç devir teslim töreni sonrasında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve sanayi sitesi yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu, öğretmenlerin ve sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi. Görüşmede mesleki eğitim kurumlarına olan talebi arttırmak için öğretmenlere de büyük iş düştüğünü aktaran Vali Seymenoğlu, okullarda eğitim kalitesini arttırmanın yanı sıra sunulan imkânların velilere ve öğrencilere de iyi anlatmak gerektiğini kaydetti.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi laboratuvarlarını gezen Vali Seymenoğlu, güncel teknolojiyi eğitim ortamlarına aktarmanın önemine vurgu yaparak, Tıbbi Aromatik bitki yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Isparta'da Kimya alanında önemli fırsatlar olduğunu ve bu alanda eğitim kurumları ile ticari üretim yapan işletmelerin ortak AR-GE çalışmaları yürütmesi gerektiğini söyledi.