Vali Seymenoğlu: “Benim çocuğum, benim yakınım bağımlı olmaz dememeli”

Vali Seymenoğlu, “Hiç kimse ‘benim çocuğum, benim yakınım bağımlı olmaz' dememeli. Bu mücadelede muhtarlarımız olmadan başarılı olamayız” dedi.

İlçelerde düzenli olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu son olarak Gönen ilçesinde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaparak, önemli açıklamalarda bulundu. Vali Seymenoğlu, Gönen ilçesinde ilk olarak yeni Hükümet Konağı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek çalışan personel ve vatandaşlar ile bir süre sohbet etti.

“Bu mücadelede muhtarlarımız olmadan başarılı olamayız”

Daha sonra Vali Seymenoğlu ilçede görev yapan 5 köy ile 15 mahalle muhtarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda muhtarlardan destek istedi. Seymenoğlu, “Bağımlılıkla mücadeleyi çok önemsiyor ve mücadelemize aralıksız devam ediyoruz. Hiç kimse, buna ben de dahilim; ‘Benim çocuğum, benim yakınım bağımlı olmaz' dememeli. Bu çok hain bir süreç gençlerimizi zehirlemek için her yolu deniyorlar. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalıyız. Bağımlı gençlerimizi de ötekileştirmeden bu illetten kurtarmak için rehberlik yapmalı gerekli tedaviyi almalarını sağlamalıyız. Kamu kurumlarımıza ne olur destek verelim. Bu mücadelede muhtarlarımız olmadan başarılı olamayız. İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki çok güzel bir uygulaması var. UYUMA uygulamasını akıllı telefonlara indirerek çok rahat ve güvenli bir şekilde ihbarda bulunabilirsiniz. Rehabilitasyon konusunda da Yeşilay'dan destek alabilirsiniz. Bu konuda kamu yararına çalışan başta Yeşilay ve Kızılay olmak üzere STK'ların da çalışmalarına destek olalım” diye konuştu.

“Köylerimizde artık su aboneliği zorunlu olacak”

Öte yandan konuşmasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kuraklık tehlikesi olduğuna dikkat çeken Vali Seymenoğlu, “Bağ ve bahçelerimizi sularken lütfen vahşi sulama yapmayalım. Evlerimizde de suyu tasarruflu kullanmalıyız aksi halde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. İl Genel Meclisimiz yeni bir karar aldı. Köylerimizde artık su aboneliği zorunlu olacak. Çünkü bazı köylerimizde içme suyunda sıkıntı yaşamaya başladık. İçme suları yetmiyor. Bu yüzden içme suyunda kaçak kullanımı önlememiz lazım” ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu'na ilettiler.