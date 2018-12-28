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Vali Seymenoğlu Ekonomi Kampüsünü inceledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü'nde incelemelerde bulundu.


Vali Ömer Seymenoğlu ve Isparta'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, yatırımcılar ile KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu tüm kurumları aynı çatı altında birleştirmesiyle ön plana çıkan Ekonomi Kampüsü ve BAKA'nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Ekonomi Kampüsü'nde faaliyet gösteren birimleri tek tek dolaşan ve çalışanlardan bilgi alan Vali Seymenoğlu, BAKA'nın yakın bir zamanda taşınacağı bölümlerdi gezdi.


Seymenoğlu, Ekonomi Kampüsü incelemesinde ayrıca Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı, işlemler için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Son olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu üyelerle görüş alışverişinde bulundu.

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