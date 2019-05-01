Vali Seymenoğlu: “Köylerimizin en ücra yerinde bile yaşan insanımıza da hizmet götürmek hepimizin görevi”

Isparta'da her ay düzenli olarak bir ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısı bu kez Yalvaç ilçesinde gerçekleştirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile Yalvaç'ta görev yapan mahalle ve köy muhtarları katıldı. Her toplantıda olduğu gibi bağımlılıkla mücadele konusunu yineleyen Vali Seymenoğlu, “İlçelerimizin, köylerimizin en ücra yerinde bile yaşan insanımız bu hizmetlerden faydalanmak ister, bu hizmeti götürmek de hepimizin görevi” dedi.

“Hepimizin hedefi: hizmet ettiğimiz vatandaşlara yönelik, en kaliteli en akılcı hizmeti sunabilmek”

Toplantı gündemindeki maddeler ile ilgili yaptığı açıklamalar öncesinde, 2109 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından görev alan tüm muhtarları tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Vali Ömer Seymenoğlu, “Bundan sonraki dönemde kamu kurum ve kuruluşları olarak sizlerle iş birliği içerisinde çalışacağız. Hepimizin hedefi, hizmet ettiğimiz vatandaşlara yönelik en kaliteli en akılcı hizmeti sunabilmek. İlçelerimizin, köylerimizin en ücra yerinde bile yaşan insanımız bu hizmetlerden faydalanmak ister, bu hizmeti götürmek de hepimizin görevi” dedi.

“Bağımlılıklarla mücadele vicdani bir görev”

Uyuşturucuyla mücadele etmenin sadece güvenlik birimlerinin görevi olmadığını da hatırlatan Vali Seymenoğlu, “Bağımlıklarla topyekûn mücadele etmemiz lazım. Takibini yapın 112 Acil Çağrı numarasıyla güvenlik birimlerine bildirin ve onlarda anından olaylara müdahale etsin. Bakın bu sadece bir hukuki görev değil arkadaşlar, aynı zamanda vicdani bir görev. Bunun yanında, bağımlılıkları bulunan vatandaşlarımız için de gerekli rehabilitasyon çalışmalarına da elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” diye konuştu.

Toplantıda ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi. Vali Seymenoğlu toplantı sonunda muhtarlara söz vererek, talep ve önerileri dinledi. Talepler hakkında ilgilere çalışma yapılması talimatını verdi.

Kaymakamlık ve Belediye ziyareti

Muhtarlar buluşmasının ardından Yalvaç Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek tüm birimleri tek tek dolaşan Vali Seymenoğlu, birim personelleri ve işlemler için Kaymakamlıkta bulunan vatandaşlara sohbet ederek, vatandaşlara sunulan hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu.

Vali Seymenoğlu ardından Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu ayrıca, beraberindeki heyetle birlikte Yalvaç Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ile bir araya geldi.

Şehit Babası onur konuğu oldu

Diğer yandan, Hakkkari Şemdinli'de 1991 yılında hain terör örgütüyle mücadele ederken şehit olan Piyade Çavuş Latif Keçeci'nin babası Mehmet Keçeci'nin onur konuğu olduğu Yalvaç Antik Kent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki yemeğe katılan Vali Seymenoğlu şehit babası ile yakından ilgilendi.