Vali Seymenoğlu, muhtarlar toplantısına katıldı

Isparta'da Merkez Mahalle Muhtarları toplantısının 2018 yılı son toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Kuleönü Belediye Başkanı Sezai Çakır, Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar ve Merkez ve Beldelerde görev yapan 50 Mahalle muhtarı katıldı. Daha önce yapılan toplantılarda muhtarlar tarafından gündeme getirilen taleplerin ilgili birimlerce takip edildiğini ve sonucunun muhtarlara iletileceğini aktaran Vali Seymenoğlu, muhtarlara tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi. İletilen talepleri not alan Vali Seymenoğlu, ilgililerce çalışma yapılması talimatı verdi. Seymenoğlu, “Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları için tüm imkânları seferber etmeliyiz” dedi.

“Açık kapı, bizim adımıza sizi dinliyor”

Tüm Türkiye'de Valiliklerde hizmet vermeye başlayan “Açık Kapı” birimlerine kamu hizmetlerine ulaşmada sorun yaşayan vatandaşların hiç çekinmeden müracaat edebileceklerini ve burada görev yapan uzman personelin kendileri adına vatandaşları dinleyerek taleplerini sonuçlandırarak olumlu veya olumsuz 7 gün içinde cevaplandıracaklarını hatırlatan Vali Seymenoğlu, “Açık Kapı” ilgili birim görevlilerinin aynı zamanda yönlendirme hizmetlerini de yerine getirdiklerini söyledi.

“Kentimizin huzuru için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz”

Güvenlik ve asayişin sağlanamadığı bir yerde sunulan diğer kamu hizmetlerinin bir anlam ifade etmeyeceğini aktaran Seymenoğlu, “güvenlik ve asayiş yönünden Isparta çok şanslı olsa da bu huzuru devam ettirebilmek için birlikte çalışmak önemli. İleriki günlerde inşallah 100 Bekçi görevlendirmesi yapacağız. Bunların planlamasını güvenlik birimlerimiz yapıyor. Mahallelerimizi bu arkadaşlarımıza zimmetleyeceğiz, Bekçilerimizle, Polislerimizle ve Jandarmamızla sıcak ilişkiler içerisinde onlara görevlerinde yardımcı olmalıyız. Bunun yanında kanun dışı olaylara karşı muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın ihbar mekanizmasını da hiç çekinmeden rahatlıkla kullanmalarını istiyorum” dedi.

Sosyal yardımlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan yardımlardan yararlanacak ihtiyaç sahibi vatandaşların muhtarlar vasıtasıyla çok iyi belirlenmesini isteyen Vali Seymenoğlu, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının esas olduğunu vurguladı.