Vali Seymenoğlu öğrencilerle buluştu

Isparta'da gezici kütüphaneden en çok kitabı alarak okuyan öğrencilere ve sportif faaliyetlerde il genelinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Ödül töreninde Vali Seymenoğlu, Türkiye'nin her yerinde gezen onlarca gezici kütüphanenin, dolaştıkları yerlerde öğrencilerin birbirlerine selamlarını da ilettiğini belirterek, Isparta'da gezici kütüphaneden en çok faydalanan Sav İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneyi uğurlarken gideceği diğer yerlerdeki öğrencilere selamlarıyla birlikte daha çok kitap okuyun mesajını da gönderebileceklerini söyledi.

Vali Seymenoğlu'nun, “Şimdi sizlerden bir söz istiyorum kütüphanenin bir sonraki seferinde hiç kitap almayan arkadaşlarımız kütüphaneye girerek Vali amcalarının hatırına en azından bir kitap okuyacaklar, söz mü?” sözleri üzerine tüm öğrenciler hep bir ağızdan söz verdi. Vali Seymenoğlu ayrıca öğrencilerin kitap okurken çektikleri fotoğrafları kendisine göndermelerini de isteyerek salonda bulunan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sav İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleriyle de bir araya gelen Vali Seymenoğlu öğretmenlerle eğitim-öğretim üzerine sohbet ederek öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi. Okul ziyaretinin ardından Sav Belediyesi'ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu Başkan Mustafa Avşar ve mahalle muhtarlarıyla bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Seymenoğlu Sav Kasabası'nda son olarak 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.