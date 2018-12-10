Vali Seymenoğlu'na 10 Aralık ziyareti

Vali Yardımcısı Şenol Kaya başkanlığında Vali Seymenoğlu'nu ziyaret eden kurul üyeleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Vali Ömer Seymenoğlu İnsan Hakları Beyannamesi'nin kabul edilişin 70. Yıldönümü dolayısıyla tüm vatandaşların İnsan Hakları Günü'nü kutladığını belirterek Türkiye'nin İnsan Hakları Beyannamesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında olduğunu hatırlattı.

“Hakların kullanmasını sağlamak, tarihimiz ve kadim medeniyetimizin en değerli mirasıdır”

Vali Seymenoğlu, “Kanunlar önünde vatandaşların eşitliği ve hiçbir ayrımcılığa uğramamaları ilkelerine dayanan insan haklarına saygı, değiştirilemez kurallarımızdandır. Ayrıca insana saygı göstermek, insan onurunu korumak, insanın yaratılışından gelen haklarını kullanmasını sağlamak tarihimiz ve kadim medeniyetimizin en değerli mirasıdır. Son 15 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleştirmiş olduğu reformlar sayesinde devlet-vatandaş ilişkisinde büyük değişiklikler yapılmış ve birçok kurum oluşturularak vatandaşlarımızın haklarının savunulması konusunda büyük adımlar atılmıştır. İlimizde görev yapan başta siz değerli kurul üyeleri de vatandaşlarımızın uğrayacağı herhangi bir hak ihlali müracaatında ivedilikle gerekli araştırmaları yaparak vatandaşlarımızın haklarını güvence altında tutmaktasınız. Bundan dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bunun yanında İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulanmaya başlanan ‘Açık Kapı' projesiyle vatandaşlarımızın devlet ile arasındaki iş ve işlemler süratle sonuçlandırılmakta ve takip edilmektedir. Bu ve benzeri birçok uygulama da devletimizin insanına gösterdiği saygının en temel örnekleridir. Biz kamu görevlileri de vatandaşlarımızın en temel hakkı olan hizmetleri almaları için 24 saat vatandaşlarımızın emrinde görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Seymenoğlu ziyaretlerinden dolayı İnsan Hakları Kurulu üyelerine tek tek teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.