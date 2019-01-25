Vali Seymenoğlu'na, Eğirdir Belediyesi'nde Şokelma ve Elme Gevreği ikramı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir'e gelerek Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Belediye Birim Müdürleri tarafından kapıda karşılanan Vali Seymenoğlu Belediye binasındaki odaları da gezerek çalışan personel ile tek tek toklaştı.

Vali Seymenoğlu'nun ziyaretine, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, İl İdare Ve Denetim Müdürü Figen Beşik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bayram Aydemir, İl Müftüsü Bayram Şahin, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Sercan Altay da eşlik etti.

Eğirdir, elma, göl ve Belediye hakkında sohbet edilen ziyarette, misafirlere Belediye tarafından ev hanımlarına hazırlatılan ‘Şokelma' ve ‘Elma Gevreği' ikram edildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve misafirler şokelma ve elma gevreğine hayran kaldılar.

Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Valisi Ömer Seymenoğlu'nın ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Vali Seymanoğlu ve beraberindeki heyet Sarıidris'e geçmek üzere belediyeden ayrıldı.