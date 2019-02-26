Vali Seymenoğlu'ndan bağımlılıkla mücadele açıklaması

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından her ay düzenli olarak bir ilçede gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın Şubat ayı toplantısı Atabey İlçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda bağımlılıkla mücadele ve metruk binaların yıkım konularına değinen Vali Seymenoğlu, mücadele konusunda yapılan ihbarları farklı lanse eden kişilere yönelik konuşmasında, “Bu ispiyonculuk değil, bu çoluk çocuğumuzu, eşinizi dostunuzu, gelecek kuşağımızı korumak için üzerimize düşen bir görev” dedi.

Atabey ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Atabey Kaymakamı Furkan Seyman, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, İl Genel Meclisi Üyesi Aziz Eraslan, İl Özel İdaresi yetkilileri, İlçede görev yapan kurum müdürleri de hazır bulundu.

Atabey ilçesinde öncelikli olarak Hükümet Konağında bulunan kamu kurumlarını ziyaret eden ve personelle tanışan Vali Seymenoğlu işlemler için birimlerde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti ardından Kaymakam Furkan Seyman'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

31 Mart Seçimleri için huzur ve güven talebi

Atabey Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu konuşmasına, 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden aday olan tüm muhtarlara başarılar dileyerek aday olmayacaklara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yaklaşan seçim sürecinde ise adayların tatlı bir rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerini ve sürecin huzur ve güven içerisinde tamamlanması temennisinde bulundu. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu düzenlenen toplantıların amacının mahallinde sorunları tespit edip o anda çözülebilecek sorunları çözüp, çözülemeyen konuların ise ilgili birimlerce takibini sağlanması olduğunu söyledi.

“Bu ispiyonculuk değil, gelecek kuşağımızı korumak için üzerimize düşen bir görev”

Konuşmasında bağımlılık konusunda Türkiye ortalamasının altında olan Isparta'da yine de etkin bir şekilde bağımlıkla mücadele edildiğinin altını çizen Vali Seymenoğlu, bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve böyle bir olaya şahit olanların direkt müdahil olmayarak kullanımda olan mobil uygulamalar veya telefon aracılığıyla güvenlik birimlerine ulaşmalarını istedi. Vali Seymenoğlu, “Art niyetli kişiler bu durumu ispiyonculuk olarak değerlendiriyor. Bu ispiyonculuk değil, bu çoluk çocuğumuzu, eşinizi dostunuzu, gelecek kuşağımızı korumak için üzerimize düşen bir görev” dedi.

“Nasıl yıkılması gerekiyorsa yıkılmasına çalışacağız”

Konuşmasına bağımlılıkla mücadele konusunda alınabilecek önlemlere değinerek devam eden Vali Seymenoğlu, “Bununla bağlantılı olarak bir de metruk binalar meselesi var. Bu binaların yıkılması uyuşturucuyla mücadelenin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Onun için devlet diyor ki; yetkiniz var diyor, bu tür sahipsiz hale gelmiş, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan yapıları yıkıp kaldıracaksınız diyor. Şu anda köy muhtarlıklarının sorumluluk alanında 250 civarında tespit ettiğimiz yıkılması gereken metruk bina var. Sayı oldukça fazla. Ekiplerimizi kurduk, önce hukuki bir çalışma yapılacak, ardından da nasıl yıkılması gerekiyorsa yıkılmasına çalışacağız. Köylerde sorumluluk birinci dereceden muhtarlarımıza ait biz Valilik olarak Özel İdare üzerinden iş makinesi ve işçi desteğinin yanı sıra güvenlik tedbirleri konusunda da yardımcı olacağız” diye konuştu.

‘Yaya öncelikli trafik projesi' vurgusu

Son olarak 81 ilde yaya öncelikli trafik uygulaması başlatıldığını anımsatan Seymenoğlu, “Bu konunla da düzenlendi, dikey veya yatay yaya geçidi işaretleri olan yerlerde ve kavşaklarda yayanın önceliği var deniyor, geçitte veya kavşaklarda yaya varsa araç duracak, yayanın karşıya geçmesini bekleyecek. Bu kural ihlali sonucu birinin yaralanmasına ya da ölümüne sebebiyet veren sürücü en üst dereceden hapis cezasının yanında yüksek miktarlarda tazminat cezalarıyla da karşı karşıya kalacak” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından muhtarlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu, talep ve önerileri dinledi. İletilen taleplerle ilgili yetkililerden çalışma yapmasını istedi.

Toplantı sonrasında İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Seymenoğlu, ardından Atabey Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Tevfik Atasoy ile bir süre görüştü. Son olarak İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanlarla tanışan Vali Seymenoğlu, merkeze muayene için gelen küçük bir çocukla sohbet ederek çocuğa bebek hediye etti.