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Vali Seymenoğlu'ndan emeklilerin ucuz konut talebine destek sözü

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kendisini ziyarette bulunan emekliler derneğine, ucuz konut sahibi olma taleplerini ilgili kurumlara aktarma sözü vererek, “Sizin adınıza TOKİ Başkanlığı olsun, Belediye Başkanlığı olsun aracı olur görüşürüm.

Çünkü, hepimiz vatandaşa hizmet için buradayız” dedi.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Türkiye Emekliler Derneği Isparta Şubesi Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette Şube Başkanı Abdulkadir Ersal, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek dernek faaliyetleri hakkında Vali Seymenoğlu'na bilgi vererek, emeklilere TOKİ tarafından konut yapılması konusunda destek olunmasını istedi. Vali Seymenoğlu ziyarette yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Emekliler Derneği'nin, Isparta Şubesi üyeleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktararak, emeklilerin çalışma hayatlarında ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sunduğunu belirtti.



“Tüm Ispartalıların emirlerine amadeyiz”


Vali Seymenoğlu yapıtığı açıklamada, “Emeklilerimizin sıkıntıları, talepleri bizim için önemli. Isparta'da başlıca talebiniz anladığım kadarıyla TOKİ konutu yapılması. Bizden önce görev yapmış Valilerimiz bu konuda ellerinden gelen desteği sağlamış, ancak hali hazırda bu sorun çözülememiş. İnşallah, bunu çözmeyi Allah bize nasip eder diyorum. İl Valisi olarak amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunmak. Tüm Ispartalıların emirlerine amadeyiz elimizden geldiğince herkese destek olmaya zaten çalışıyoruz. Konut sorununu çözmek tabi uzun ve meşakkatli bir yol. İnşallah tüm ilgili kurumlarla birlikte, ortak akılla ve bir yol haritasıyla sadece emeklilerimiz için değil Isparta'da ihtiyacı olan herkesin, dar gelirlilerin, Isparta'da konut sahibi olup Isparta'ya yerleşmek isteyenler için de bir çözüm üretmeye çalışırız. Sizin adınıza TOKİ Başkanlığı olsun, Belediye Başkanlığı olsun aracı olur görüşürüm. Çünkü, hepimiz vatandaşa hizmet için buradayız” dedi.

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