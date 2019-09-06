Vali Seymenoğlu'ndan okul kantini ve öğrenci servisi denetiminin arttırılması talimatı

Isparta'da düzenlenen ‘Eğitim, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, yetkililere okul kantinleri ve servis araçlarının denetimi konusunda talimatlar vererek, okul müdürlerine, “Özel ve milli eğitime bağlı okulların kantinlerini sıklıkla denetleyeceğiz. Servis şoförleri sık sık değişiyorsa trafik ekiplerini ve milli eğitim müdürlüklerini arayıp müdahale edin. Okul yönetimi olarak da sizde sabah gelen servis şoförlerine sizde bir göz atın. Servis şoförlerinin kural ihlalleri yapması halinde ilgili birimlere haber verin” dedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Öğretmenevi'nde ‘Eğitim, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

Toplantıya ilgili daire müdürleri, okul yöneticileri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı.

Toplantının başlangıcında katılımcılara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Burak Lehimer, il merkezinde ve ilçelerde biten eğitim öğretim döneminde yapılan çalışmaların sonuçları hakkında ve yeni dönemde alınacak tedbirler ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü eğitimcisi Polis Memuru Engin Çağlar'da bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bağımlılığın önlenmesi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili kısa bir eğitim vererek aileleri ve öğretmenleri bilgilendirdi.

Toplantıda ayrıca. İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Bayram Kaya da sorumluluk alanlarında bulunan okullarda alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili olarak bilgi aktararak tüm vatandaşların hiç çekinmeden herhangi bir olumsuzluk anında Jandarma birimlerini aramaları söyledi.

Vali'den okul kantinlerinin ve öğrenci servislerinin denetimlerinin arttırılması talimatı

Yeni eğitim öğretim döneminde alınacak tedbirlerle iyileştirilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu ise yaptığı konuşmada, özellikle okul kantinlerinin ve öğrenci servislerinin denetimlerinin arttırılması talimatı vererek; bağımlıkla mücadelede asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Vali Seymenoğlu, “Öğrencilerimiz zamanlarının büyük çoğunluğunu okullarda ve okul bölgelerinde geçiriyor. Bunun içinde okul çevrelerini; o bölgedeki esnafımızı da, insanımızı da üzmeden, rencide etmeden, kontrol altında tutmamız lazım” dedi.

“Çocuklar, bu millet için geleceğimiz için çok çok özel”

Vali Seymenoğlu toplantıdaki konuşmasında ayrıca, “Uyuşturucu madde kullananların çoğu ailesi ile yaşadığı evde kullanıyor. Bu tür sıkıntılı durumlarda çocuklarımızı okullarda da takip edelim ve aileleriyle irtibata geçelim. Çocuklar bizim için, devletimiz için, bu millet için geleceğimiz için çok çok özel. Bu konuda okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin tecrübelerinden faydalanmak lazım. Çocuklarımızı eğitememişsek, sosyal ortama katamamışsak, sıkıntılarını yakinen takip edememişsek, ailesiyle irtibata geçememişsek o çocuk istediği kadar sınavlarda başarılı olsun, bir müddet sonra mutlaka sıkıntı yaşayabiliyor. Yani sıkıntılarla karşılaştığında nasıl göğüsleyeceğini de çocuklarımıza anlatmamız ve öğretmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Kantinlerde gazlı içeceklerin ve hamburger türü yiyeceklerin satışını yasaklayacağız”

“Özel ve milli eğitime bağlı okulların kantinlerini sıklıkla denetleyeceğiz” diyen Vali Seymenoğlu, “Kantinlerde gazlı içeceklerin ve hamburger türü yiyeceklerin satışını yasaklayacağız. Bunu yasakladıktan sonra çevrede bunun arzını yapan bakkallar ve büfeler oluşmaya başlıyordur, onlara yönelik de hukuk sınırları içerisinde ne varsa onları yapacağız. Yani çocukların en azından bu ürünlere daha zor ulaşmaları için elimizden gelen gayreti sarf etmiş olacağız. Okulların çevresindeki açıkta sigara satanlar var. Onlarla da emniyet ve jandarma üzerinden epeyce mücadele ediyoruz. Servis şoförleri sık sık değişiyorsa trafik ekiplerini ve milli eğitim müdürlüklerini arayıp müdahale edin. Okul yönetimi olarak da sizde sabah gelen servis şoförlerine sizde bir göz atın. Servis şoförlerinin kural ihlalleri yapması halinde ilgili birimlere haber verin” ifadelerine yer verdi.