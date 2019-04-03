Vali Seymenoğlu'ndan ‘Spor bağımlılığı' çağrısı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçen Şubat ayında makamında konuk ettiği ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı masa tenisi oyuncularına verdiği maç yapma sözünü tuttu. Gençlerin spora teşviki vurgusu yapan Vali Seymenoğlu ziyaretinde, “Sporla uğraşan, eğitimini hocalarından alan gençlerimiz; eminim ki bağımlılıktan uzak duracaktır. Biz diyoruz ki spora bağımlı olalım, sporla uğraşalım, okulda başarılı olalım, büyüklerimizi dinleyelim, anne babalarımızın söylediklerini dikkate alalım ama bunu yaparken de ebeveynlerimiz gençlerimizi ve çocuklarımızın bu tür aktivitelerin içerisinde yer almaları için fırsat oluşturalım” dedi

Vali Ömer Seymenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek ile bünyesinde milli ve aday milli olmak üzere başarılı sporcuları barındıran ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü'nü ziyaret etti, minik ve genç oyuncularla masa tenisi maçı yaptı. Buluşmada oyucularla yakından ilgilenen Vali Seymenoğlu oyucuların antrenmanlarını da izledi.

Vali Seymenoğlu daha önce aldığı söz üzerine ceketini çıkararak şampiyon oyuncuların karşısına geçti ve kısa süreli maç yaptı. İzleyicilerden büyük alkış alan Vali Seymenoğlu'na antrenörler, alt yapısının olduğunu söylediler.

“Biz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz”

ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübünü ziyaretinde bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu kulüpte gördüğü çalışmaların kendisini üst düzeyde mutlu ettiğini aktararak kulüp çalışmalarında emeği geçen yöneticilere, antrenörlere ve sporcu velilerine teşekkür etti.

Vali Seymenoğlu, “Çocuklarımız burada büyük bir zevkle kendilerini masa tenisi eğitimine vermiş durumdalar. Biz Isparta Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübü gibi benzer birçok kulüp var ilk fırsatta oraları da ziyaret edeceğiz. Sporun her dalında emek verenleri, gayret gösterenleri ziyaret ederek kendilerine moral desteğinde bulunmuş olacağız. Her türlü yarışmalarında da kendilerine destek olacağız. Çünkü biz çocuklarımızı ve gençlerimizi çok önemsiyoruz, ülkemizin ve milletimizin geleceği bu genç kuşaklar olacak. Bu yüzden gençlerimizin bu tür sportif alanlarda eğitim almalarını, eğitim alırken de sosyalleşmelerine çok önem veriyoruz” dedi.

“Spora bağımlı olalım”

Bunun temel sebebinin gençleri ve çocukları çevrelerindeki uygunsuz ortamlardan uzak tutmaya çalışmak olduğunu dile getiren Vali Seymenoğu, “Çünkü bağımlılıkla mücadele Isparta ilinde Valiliğimizin gündeminde birinci sırada yer almakta. Hem madde bağımlılığı hem de teknoloji bağımlılığıyla mücadele ederken gençlerimizin bu tür sportif faaliyetler içerinde yer alması bizi mutlu etmekte. Sporla uğraşan, eğitimini hocalarından alan gençlerimiz; eminim ki bağımlılıktan uzak duracaktır. Biz diyoruz ki spora bağımlı olalım, sporla uğraşalım, okulda başarılı olalım, büyüklerimizi dinleyelim, anne babalarımızın söylediklerini dikkate alalım ama bunu yaparken de ebeveynlerimiz gençlerimizi ve çocuklarımızın bu tür aktivitelerin içerisinde yer almaları için fırsat oluşturalım” diye konuştu.

“Amatör spor kulüplerimize her fırsatta maddi ve manevi destekte bulunuyoruz”

Vali Seymenoğlu şöyle devam etti; “Şu anda ISPARTES Gençlik ve Spor Kulübünde bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bulunduğumuz bu ortam amatör ruhla oluşturulmuş bir ortam elbette biz devlet olarak elimizden geldiği kadar her fırsatta maddi ve manevi destekte bulunuyoruz ancak bizlerin yetersiz kaldığı durumlarda aileler sahip çıkıyor, burada bunun çok güzel örneğini yaşıyoruz. Bu derneğimizin diğer derneklere de örnek olmasını diliyorum ve çocuklarımıza önümüzdeki turnuvalarda başarılar diliyorum”.