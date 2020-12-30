Vali Seymenoğlu'ndan tarihi Eğirdir Garı'nda inceleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ile birlikte Eğirdir'de yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. İlk olarak 1912 yılında hizmete giren ve uzun yıllar bölge halkına hizmet veren Eğirdir Garı'nda ve demir yolunu inceleyen Seymenoğlu, Eğirdir-Bozanönü güzergahını yeniden faaliyete geçirmek için yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Bölge Müdürü Adem Sivri'den bilgi aldı.

Burada konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Belediyesi'nin TCDD 7. bölge müdürlüğünden kiralamış olduğu 13 bin 300 metrekare alana yapılacak olan peyzaj ve rekreasyon projesini aynı zamanda Sevinçbey'den başlayıp gar sahasına kadar olan yaklaşık 6 km'lik demiryolu hattında turizm amaçlı nostaljik trenin hayata geçmesi için çalışmalara başlanacağını bildirdi. Başkan Gök; “Eğirdir-Isparta arası tren yolu ve Eğirdir GAR Projesinin yapımının tamamlanması halinde ilimize ve ilçemiz tarihine, turizmine, yük taşımacılığına ciddi katkı sağlayacağına inanmaktayız” dedi.

Ardından Eğirdir Limanı yenileme çalışmalarının yapıldığı alana geçen Vali Seymenoğlu ve beraberindekiler, burada çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçede ayrıca Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleriyle Eğirdir Belediyesi'nce yapımına devam edilen yarı olimpik yüzme havuzu inşaat alanında da incelemede bulunan Vali Seymenoğlu projeyi inceledi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde son olarak, yapımı planlanan yeni İlçe Jandarma Komutanlığı binasının arazisinde de incelemelerde bulunarak, Kaymakam Çelik'ten ve yetkililerden bilgi aldı.