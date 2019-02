Vali'den çocuklara: "Kırmızıda geçersem beni bile ihbar edin"

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi kapsamında Isparta'daki törende konuşan Vali Ömer Seymenoğlu, "Bugün devlet eylem yapıyor. Çocuklar beni bile takip edin, bayraklı araba yanınızdan geçerken ışıklara uymuyorsa, yayaya öncelik vermiyorsa, valinizi bile ihbar edin" dedi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincini oluşturmak için bugün Türkiye genelinde büyük bir eylem düzenledi. Isparta'da Vali Ömer Seymeoğlu ile tüm kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Nazmiye Demirel Ortokulunda “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla tören düzenlendi.

"Bugün devlet eylem yapıyor"

Törende konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ‘Yakında devlet eylem yapacak diye bir söylemi vardı. Bugün burada, ilimiz ve ilçelerimizle birlikte, öğrencilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileriyle birlikte devlet eylem yapıyor. Eylemimizin gerekçesi, 2019 yılının ‘Trafikte Yaya Öncelikli Yıl' olarak ilan edilmiş olması. Bunun farkındalığını bütün ülkede yaşayanlara ilan edebilmek ve trafikteki yaya önceliği bilincini artırabilmek düşüncesiydi. 2018 yılının son aylarında, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik ile trafikte yayalara öncelik hakkı tanındı" dedi.

"155'i arayın, plakasını verin, fotoğrafını çekin, gönderin"

"Gerek okul kavşaklarında gerekse yaya yollarının bulunduğu yerlerde öncelik yayanın" diyen Vali Ömer Seymenoğlu, "Kavşağa ve yaya geçidine yaklaşan sürücüler araçlarını yavaşlatacaklar ve yayaya öncelik verecek. Bunun için özellikle çocukların desteğini bekliyoruz. Ailelerine ve büyüklerinize mutlaka anlatın, trafikte yayalara yol vermeyen amcalarınızla karşılaştığınız zaman hemen 155'i arayın, plakasını verin, fotoğrafını çekin, gönderin. Emniyetteki, jandarmadaki amcalarına, görevlilere gönderin. Çünkü, öncelik trafikte yayaların. Şunu unutmamak lazım; hepimiz her zaman sürücü de olabiliyoruz, yaya da olabiliyoruz. Sürücüyken yayayı görmüyoruz, yayayken de sürücüye önem vermiyoruz. Bunun ikisini dengesini kurmamız lazım" diye konuştu.

"‘Hayat Öncelikli, Yaya Öncelikli' sloganıyla yola çıktık”

Sürücülerin, öncelikle yayalara mutlaka olumlu bakmaları, geçişlerde öncelik vermeleri gerektiğini kaydeden Vali Seymenoğlu, "Çünkü, toplumumuzda dezavantajlı kişiler var, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve bazı sıkıntısı olan trafikte tek başına hareket edemeyen vatandaşlarımız var. Onun için bunları da korumamız ve destek olabilmemiz lazım. Destek olabilmemiz için de hep beraber el birliğiyle bunu kamuoyuna anlatmamız lazım. Bugünkü toplantımızda, bu yağmur altında toplanmamızın gerekçesi de bu. Bunu okullarda çalışalım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışalım, evlerde anne-babalarımızla bir aradayken çalışalım ve yayalara öncelik vermek için insanlarımızı bilgilendirelim, bilinçlendirelim. Toplantımızın da amacı bu, pankartlar ve dövizlerde bunu görüyoruz. ‘Hayat Öncelikli, Yaya Öncelikli' sloganıyla yola çıktık ve yaya önceliğini trafikte uygulamaya şu anda koymuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kırmızıda geçersem beni bile ihbar edin"

Uygulamanın geçmişte de var olduğunu anacak bilinir olmadığı için dikkatsiz davranıldığını aktaran Vali Seymenoğlu, "Beni bile takip edin arkadaşlar, bayraklı araba yanınızdan geçerken ışıklara uymuyorsa, yayaya öncelik vermiyorsa, bizi bile, valinizi bile ihbar edin. 155'i, 156'yı arayın, bayraklı bir araba geçti, kırımızı ışıkta durmadı, yaya öncelik vermedi diye bizi bile ihbar edin çocuklar" ifadelerini kullandı.

Vali Seymenoğlu son olarak yağmur altında yapılan etkinliğin de özel bir anı olarak kalacağını sözlerine ekleyerek, "Şu an yağmur altındayız, çocukları muhafazaya aldık ama bizler ıslanıyoruz. Belki farkındalık için bu da özel bir anı oldu. Bu katkıyı 81 ilde ve bütün ilçelerimizde, Isparta'daki 60 trafik noktasında bu tören yapılmakta. Bunu bu şekilde kamuoyuyla paylaşarak, insanlarımızı bilgilendirmek ve bu kampanyaya 2019 yılında her gün, her hafta, her an takip etmeye çalışacağımız bu kampanyaya destek vermenizi de medyamızdan özellikle rica ediyorum" dedi.

Eğirdir'de ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği

Eğirdir ilçesinde de ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı kapsamında düzenlenen eylemde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması çalışması başlatıldı.

İlçede yapılan uygulama ile ilgili konuşan Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, yayaların geçişi sırasında duran araç sürücülerine bilgilendirme broşürü dağıttı. Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Akdaş, yayaların geçişi sırasında duran araç sürücüleriyle de sohbet etti. Vatandaşlara kampanyayı desteklemeleri çağrısında bulunan Kaymakam Akdaş, sürücülerin kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen ve geçmek üzere bulunan yayalara, durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda olduklarını hatırlattı.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Karasakal'ın katılımları, ilçe trafik ekipleri ve Eğirdir Belediyesi zabıtasının destekleriyle yapılan uygulamada, Kaymakam Akdaş ile sohbet eden ve broşür alan araç sürücüleri de memnuniyetlerini dile getirdi.