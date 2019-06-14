Vali'den karne günü öğrencilere, “Artık ders çalışmayın çocuklar” tavsiyesi

Isparta'da 454 okul ve 4 bin 715 derslikte 84 bin 607 öğrenci ile 6 bin 443 öğretmen için tatil zili çaldı. Isparta'da karne heyecanı yaşayan öğrencilere hitap eden Vali Ömer Seymenoğlu, “Artık ders çalışmayın çocuklar. Ders çalışmayı yeni eğitim dönemine bırakın” dedi.

Isparta'da yaz tatili öncesi son okul gününde Selahattin Seçkin İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, protokol mensupları, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Seymenoğlu: “Artık ders çalışmayın çocuklar”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz tatilinde zamanlarını iyi geçirmeleri, aile büyüklerine ziyarette bulunmaları gerektiğine dikkat çekerek, “Artık ders çalışmayın çocuklar. Ders çalışmayı yeni eğitim dönemine bırakın. Öğretmenlerinizle birlikte çalışın. Öğretmenlerinizi biraz daha zorlayın. Sizden bir şey istiyorum. Ders çalışmayın ama zamanınızı da boşa harcamayın. Bol bol oynayın, eğlenin, ailenizle, büyüklerinizle mutlaka zaman geçirmeye çalışın, ziyaret edin. Onlar size yardımcı olsun, yol göstersin. Zamanınızın büyük kısmını büyüklerinizle geçirin. Bu arada yapabileceğiniz müddetçe, zamanı boş geçirmeme adına bol bol kitap okuyun. Bunları yaptığınız sürece tatilinizi en iyi şekilde geçirmiş olursunuz" dedi.

Vali Seymenoğlu'nun konuşması sonrasında karne heyecanı yaşayan öğrenciler yılboyunca yaptıklarının karşılığını karne olarak aldılar.

Törende protokol mensupları tarafından öğrencilere karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tören, hazırlanan dans ve diğer gösterileriler ile son buldu.