Vali'den, minik kayakçılara köylerinde ziyaret

Atabey Harmanören Spor Kulübü'nde gerçekleşen buluşmada, Vali Seymenoğlu'na Atabey Kaymakam Vekili Abdullah Akdaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım'da eşlik ederken, kulübün minik sporcuları ve genç eğitmenlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da ziyarette yer aldı.

Harmanören Spor Kulübü Başkanı ve Kayak Eğitmeni Ömer Tetik yaptığı konuşmada, Vali Seymenoğlu'na sporculara verdiği sözü tutmasından dolayı minnettar olduklarını söyleyerek, amatör spor kulüplerine verdiği destekten dolayı da teşekkürlerini iletti.

Seymenoğlu: “Davraz Kayak Merkezi'nde tanıştık”

Davraz Kayak Merkezinde verdiği sözü yerine getirmek için Harmanören köyündeki sporcu çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak ziyaret ettiğini aktaran Vali Seymenoğlu; “Fırsat buldukça oradaki çalışmaları yerinde denetlemek ve verilen hizmetlerin aksamaması için denetimlerde bulunmak üzere kış mevsiminde sık sık Davraz Dağı'na çıktım. Bu ziyaretlerimde dağdan aşağı yeşil kıyafetleriyle süzülerek kayan 20-25 çocuk dikkatimi çekmişti. Bir disiplin içerisinde eğitimlerini aldıkları her hallerinden belli olan bu çocuklardan etkilenmiştim. Yanlarına yanaşıp sohbet ettiğimde kendilerinin Harmanören Köyü Spor Kulübü üyesi olduklarını öğrendim ve kendilerini köylerinde ziyaret etme sözü vermiştim. İşte bugün bu sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz” dedi.

“Uygulamayı devam ettirin”

Çocukların sağlıklı bir birey olarak yetişmesi ve teknoloji bağımlılığından uzak kalmalarının en güzel yollarından birinin sportif aktiviteler olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu, “Harmanören köyü olarak bir şansınız var, en azından köyünüzde bir kulüp var, takibini yapan Ömer Hoca var, muhtarınız var ve veliler var bunları iyi değerlendirmeniz lazım. Kayakta başladığınız bu güzel uygulamayı devam ettirmeniz gerekir. Kulüp hocalarımızla sohbet ederken Milli Takım seçmelerine katılmak istediklerini öğrendim, ancak bunun için ekipman desteğine ihtiyaçları olduğunu söylediler. Kendilerini Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile irtibatlandırdık ve proje çalışmaları sürüyor” diye konuştu.

“Çocuklarımızın mutlu olması bizi mutlu ediyor”

Sportif etkinlikler içerisinde bulunan çocukların okullarında da başarılı olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Genç sporcularımızın ilimizi ve ülkemizi temsil etmeleri için başta anne babalar olarak sizler destekleyeceksiniz sonra imkânlar dâhilinde devlet olarak biz desteklerimizi vereceğiz ve hep birlikte mutlu olacağız. Çünkü, çocuklarımızın mutlu olması bizi mutlu ediyor. Ne olur çocuklarımızı hem okulda hem bu tür kulüpler vasıtasıyla eğitelim, kendilerine güvenleri gelsin, bir arada bulunmak çocukları sosyalleştiriyor, bireysellikten kurtuluyorlar, ekip çalışmasını öğreniyorlar. Eğitim sadece evde olmuyor. Dolayısıyla bizde kulübe sahip çıkacağız. Başta Ömer Tetik hocama, antrenörlere, çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından sporcu miniklerle ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Vali Seymenoğlu Harmanörenli kayakçı adayı 2 yaşındaki bir bebekle de yakından ilgilendi.

Seymenoğlu son olarak Harmanören Köyü Spor Kulübü'nün kayak dışındaki çalışmalarını yaptıkları salon ve tesisleri gezdi.