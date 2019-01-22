Validen ortaokul öğrencilerine, "15 gün oyun oynayın, ders çalışmayın" tavsiyesi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan proje çalışmalarının yarıyıl sergisi açılışında yaptığı konuşmada öğrencilere, "15 günlük yarıyıl tatilini oynayarak geçirin" tavsiyesinde bulundu. Vali Seymenoğlu, "Bu 15 günü de tamamen boş geçirmeyelim. En azından 1-2 sayfa da olsa, kıyıda-köşede bulunan kitaplarımızı raflardan indirelim. Okuma ve hikaye kitaplarını birkaç sayfa da olsa okuyalım" dedi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, bir AVM'de IYAŞ Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “Kod Adı 2023 Genç Mucitler Geliyor” isimli yarıyıl sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Öğrenciler tarafından yapılan robotların bulunduğu serginin açılışını yaptıktan sonra incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek robotların gösterisini izledi. Vali Seymenoğlu ayrıca, dünya çapındaki İslamofobi karşısında yürütülen proje kapsamında öğrenciler tarafından yapılan bilgilendirmeleri dinledi.

Validen tavsiye

Sergi açılışında konuşan Vali Seymenoğlu, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencilere ders çalışmamalarını ancak, oyun oynamaları ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Vali Seymenoğlu, anne ve babaların yarıyıl tatilinde çocuklara ‘ders çalışın' diyeceklerini bildiğini ancak kendisinin bu tatilin oynayarak geçirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Ömer Seymenoğlu, "Ben bu 15 günlük yarıyıl tatilini oynayarak geçirin diyorum. Her ne kadar anne-babalarınız size ‘çalışın, çalışın' dese de, ‘vali amca bize, bu 15 gün ders çalışmayacağız dedi' deyin. Kavga gürültü yok ama ‘çalışmayacağız' diyeceksiniz. Fakat ben yine de size bir tavsiyede bulunayım; bu 15 günü de tamamen boş geçirmeyelim. En azından 1-2 sayfa da olsa, kıyıda köşede bulunan kitaplarımızı raflardan indirelim. Okuma ve hikaye kitaplarını birkaç sayfa da olsa okuyalım. Ama dersleri bir tarafa bırakalım, artık öğretmenlerinizle sezona başlayınca bunları birlikte çözmüş olursunuz. Ama okumayı ihmal etmiyoruz, söz mü? Okuma var, çalışmak yok. Tekrar serginiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Seymenoğlu, "Öncelikle ben bu organizasyonu düzenleyen öğretmenlerimize hepiniz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarz organizasyonlar sadece idaremizin çalışmalarıyla olmuyor, mutlaka bunun arka planında yer alan hayırsever iş adamlarımız da var. Onların verdiği katkılar için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü de sizler alıyorsunuz, çünkü bu çalışmalar da sizlerin emeğiniz. Öğretmenleriniz bunu size gösteriyor ama bunu uygulayarak onları da memnun etmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Vali Seymenoğlu daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, derslerinde başarılar diledi.