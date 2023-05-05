Vatan Mahallesindeki 2 sokağın yağmur suyu problemi çözülüyor

350 metre uzunluğa sahip olacak çalışmalarda 500'lük borular kullanılırken, yağmur suyu ızgaraları da yerleştirilerek, bu bölgede vatandaşların yaşadıkları problem giderilmiş olacak. Sokaktaki çalışmalar 233 caddeye ve ardından da 230 caddedeki hatta bağlanacak.

Isparta Belediyesi, mahallelerde vatandaşların yaşadıkları sorunları tek tek çözüyor. Vatan Mahallesinde 4101 ve 4102 sokaklarda yağmur suyu hattı olmamasından dolayı yağışlarda vatandaşlar bu bölgede problem yaşıyordu. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından bölgenin yağmur suyu probleminin çözümü için çalışma başlatıldı. 230 caddeden başlatılan çalışmalar 233 cadde istikametine doğru ilerleyerek, 4101 ve 4102 sokaklarla tamamlanacak. Yağmur suyu hattının tamamlanmasıyla bu bölgede yaşanan problem çözülecek.

Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım, daha önce Yahya Beyatlı Ortaokulu tarafında yağmur suyu hattı çalışması yapıldığını, çalışmaların 230 ve 233 caddenin kesiştiği noktada devam ettiğini söyledi. Yıllardır bu bölgede yağmur suyu hattı olmadığını belirten Yıldırım, “Karşıdan karşıya geçmek zordu. Sayın Belediye Başkanımızın sayesinde yağmur suyu hattı çalışmalarımız devam etmektedir. Bu bölgenin yağmur suyu problemi olmayacak, vatandaşlarımız karşıdan karşıya rahatlıkla geçebilecek. Belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.