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Vicdanları yaralayan kazada kaçan sürücü yakalandı

Isparta’da cuma namazından sonra engelliler yararına düzenlenen etkinlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.

Isparta'da cuma namazından sonra engelliler yararına düzenlenen etkinlikte görev almak üzere akülü engelli aracıyla seyreden bedensel engelli şahsa çarparak kaçan sürücü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay, 9 Kasım'da saat 13.45 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714. Sokak ile 1706. Sokak kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinden çarşı istikametine akülü engelli aracıyla seyreden Ünal Özcan (61), kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtan yola düşerek metrelerce sürüklenen Özcan ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücü, Özcan'a yardım etmek yerine hızla kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralanan engelli sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam yaklaşık 16 gündür yoğum bakımda yaşam savaşı verirken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın ardından Özcan ailesi, olay yerinden kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün


bulunması için şikayetçi oldu.


Emniyet güçlerinin konuyla ilgili başlattığı tahkikat sonucu güvenlik kameralarından kaçan sürücünün C.E. olduğu tespit edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü 15 gün sonra yakaladı. Yakalanan C.E., Isparta Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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