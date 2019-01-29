İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajda takla atan otomobil evin bahçesine düştü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine düştü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, bugün saat 10.45 sıralarında Eğirdir-Isparta Karayolu Asker Çeşmesi mevkii yakınlarındaki virajda meydana geldi.


İddiaya göre, M.Ö. yönetimindeki 32 EZ 912 plakalı araç, virajlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil, yolun altındaki evin bahçesine düştükten sonra durabildi.


Talihsiz kazada sürücü M.Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri, gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıyı Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesine sevk etti. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.