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Virajı alamayan otomobil devrildi: 3 yaralı

Isparta’da aşırı hız sebebiyle virajı alamayıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Isparta'da aşırı hız sebebiyle virajı alamayıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sıralarında sanayi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 105. Cadde modern evler istikametine seyir halinde olan Fatma A. idaresindeki 32 LP 900 plakalı otomobil sürücünün virajı alamaması sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü Fatma A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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