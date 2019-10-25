Voleybola Gazi damgası

Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına Liselerarası Genç Erkekler Voleybol Turnuvası sona erdi. Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Işıkkent Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi'ni 3-1 mağlup ederek Cumhuriyet Kupasının şampiyonu oldu. Karşılaşma öncesi Barış Pınar Harekatı'nda Mehmetçilere Asker Selamı vererek destek olan Gazi Sosyal Bilimler Liseli voleybolcular ayakta alkışlandı.

Isparta 6 Mart Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Utku Turan ve Şerife Onay Topçu isimli hakemler yönetti. Yoğun ilgini n olduğu final maçı nefesleri kesti. İlk seti Işıkkent 26-24 kazanırken, 2. Seti 25-23, 3. Seti 25-18 ve 4. Seti de 25-23 kazanan Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi mutlu sona ulaşmasını bildi.

Karşılaşmada Isparta Gazi Sosyal Bilimler Liseli Fazıl Özkan ve Mustafa Hediye etkili oyunları ve sayılarıyla göz doldurdular.

Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuz Gerede ile bir şampiyonluk daha yaşayan Gazi Sosyal Bilimler Lisesi'ni birinciliğe taşıyan kadroda: Furkan Özkan, Ali İhsan Helvacı, Muhammed Arabacı, Fazıl Özkan, Ahmet Kaplan, Mustafa Hediye, İsmet Şengül, Hakan Öztürk, Onur Devran, Osman Özdemir ve Taha Karakuyu isimli sporcular yer aldı.

Maç sonunda ödül töreni düzenledi. Ödül töreninin ardından şampiyonluk şarkıları söyleyen Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, bu yıl gruplarda da iddialı.