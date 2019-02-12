Vurulan köpeğin sürüklenerek çöp kamyonuna atılması kamerada

Isparta'da sahipli köpeğin belediye ekiplerince uyuşturucu iğne atan tüfekle vurulduktan sonra sürüklenerek çöp kamyonuna atıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. ISHAYKO Derneği'nce olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, olayın meydana geldiği Kuleönü kasabasının Belediye Başkanı Sezayi Çakır, köpeğin durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Şubat'ta tarihinde, Isparta merkeze bağlı Kuleönü kasabasında meydana geldi. Kuleönü Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin, bir evin ahırında yattığı görülen köpeği uyuşturucu tüfekle vurduktan sonra çamurlu yerde sürükleyip, çöp kamyonuna atarak götürdüğü anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki topladı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan ISHAYKO Derneği üyeleri, olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

"Derneğe geldiğimizde kapıda bir flaş bellek ve yazılı not bulduk"

ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz, sabah derneğe geldiğimizde kapıda bir flaş bellek bulduk ve bu olayın meydana geldiği yerin H.Ç.'ye ait bahçe olduğu notunu gördük" diye konuştu.

Asem, daha sonra inceleme yapmak üzere bölgeye gittiklerini kaydederek, "Biz, görüntüleri izledikten sonra sözü edilen yere giderek, bölgede araştırma yaptık. Çöp dökülen yerlere bakarak, sözü edilen ve başka hayvanların olup olmadığını araştırdık. Vurulan köpeği de orada bulamadık. Zaten, hayvanın da çöpte preslendiğini biliyoruz. Görüntülerdeki köpeğin preslendikten sonra, kanala atıldığını öğrendik. Ölmemiş hayvan asla, bayıltılarak çöp kamyonuna atılamaz. Ayrıca, bizim sokak hayvanı diye gittiğimiz o vurulan köpeğin de sahipli olduğunu tespit ettik. Biz de olayın yakın takipçisiyiz. Barınağı olmayan belediyelerde gizlice benzer katliamlar yapılıyor. Hiçbir belediye veteriner hekim olmadan uyuşturucu kullanamaz, temin edemez. Zaten ilgili şikayetlerde de bulunduk. Belediyeler ceza kapsamına alınmadığı ve görevini yapmadığı sürece bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asem ayrıca, bölge halkının o bölgede benzer olayların sürekli yaşandığını iddia ettiğini söyledi.

"En ufak bir yanlışlığı şahsımın, ailemin veya belediyemizin görmezden gelmesi imkansızdır"

Kuleönü Belediye Başkanı Sezai Çakır ise olayla ilgili belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde kasabamızda yaşanan ne gerekçesi olursa olsun hiçbir şartta kabul edilemeyecek bir olay ile ilgili kamuoyunu bilgilendirerek böylesi kötü bir olayda bile menfaat beklentisi içinde olanların gerçek yüzlerini herkesin görmesini sağlamak için açıklama gereğini duyuyorum. Öncelikle belirmek isterim ki kışın aç kalan kuşların kar yağınca aç kalmasın diye sırtına aldığı çuvalla karların üzerine yem serperek onları doyuran bir aile geleneğinden gelen birisi olarak bir hayvana bırakın kötü muameleyi onlara yapılacak en ufak bir yanlışlığı şahsımın, ailemin veya belediyemizin görmezden gelmesi imkansızdır" dedi.

"Bizden talepte bulundular, görüntüleri servis eden kişinin maalesef niyeti suçluların ortaya çıkarılması değil"

Bazı art niyetli kişilerin daha önce kendilerinden talepte bulunduğunu savunan Başkan Çakır, bu durumla ilgili de şikayette bulunacağını sözlerine ekledi. Çakır, "Geçtiğimiz günlerde belediye ile ilgili bir toplantı için il dışında olduğum bir günde belediyemize bir şikayet gelmiş ve sokakta çocuklara saldıran bir köpek olduğu bildirilmiştir. Belediye görevlileri köpekleri uyuşturucu ile etkisiz hale getirip gereken müdahaleyi yaparken görüntülerde göründüğü gibi dikkatsiz ve içimizi yakan bir görüntüye sebep olmuşlardır. Hangi sebeple olursa olsun bu olayı duyar duymaz gereken soruşturma açılmış ve idari ve hukuki işlem belediye görevliler ile ilgili yapılmıştır. Hangi hukuki sonuç olursa olsun bizleri bu olay üzmüştür. Şunu da belirtmek isterim ki bu görüntüleri servis eden kişinin maalesef niyeti bu olayı ortaya çıkarmak suçlular ile ilgili gerekenin yapılması değildir. Bu görüntülerin yayınlanmaması karşılığında bizden talepte bulunmaları da bizi üzmüştür. Şiddetle reddettiğim bu çirkin teklif içinde gereken hukuki işlem yapılacaktır. Bizleri derinden üzen bu kötü muameleye maruz kalan köpeğimizin sağlık durumu iyi ve şu anda Isparta Belediyemize ait hayvan barınağında gözetim altındadır. Üzüntülerimi belirtirken bir kez daha suçlusu kim olursa olsun kasabamızda yaşanan bu olaydan dolayı herkesten özür diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kaydetti.