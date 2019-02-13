Vurularak çöp arabasına atılan köpek tartışması büyüyor

Isparta'nın Kuleönü kasabasında belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan köpeğin çöp aracına konulması sonrası başlayan tartışma büyüyor. Köpeğin sahibi, hayvanın öldüğünü iddia ederken Belediye Başkanı Sezayi Çakır ise, kendilerine iftira atıldığını savunarak, "Köpek ölmedi, yaşıyor, 'sen bana bir kangal köpek alıver, ben de bunu yayınlamayayım' diye mesaj gönderdiler" dedi.

Isparta Kuleönü'nde belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile vurulup sürüklenerek belediye temizlik işleri tarafından çöp kamyonuna atılan köpeğin sahibi olduğunu öne süren Hüseyin Çelik, jandarmaya giderek konuyla ilgili şikayetçi olduğunu söyledi. Çelik, yaşananlardan sonra güvenlik kamerası ve köpeğin çöp aracındaki tekneye atılma görüntülerine belediye başkanına attığında, kendisini Whatsapp'tan engellediğini ileri sürdü.

Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır ise, il dışında bulunduğu bir zamanda yaşanan olayın üzücü olduğunu ancak köpeğin sahipli değil bir sokak köpeği olduğunu, şikayet üzere ekiplerin aciliyet dolayısıyla o araçla gittiklerini ve hayvanı aldıklarını savundu. Belediye Başkanı Çakır, Çelik'in iddia edildiği gibi hayvanın sahibi olmadığını, köpeğin de ölmediğini ve halen yaşadığını belirtti. Başkan Çakır ayrıca, bu olayın seçim sürecinde ortaya çıkarılan siyasi bir rant için yapıldığını savunarak, Çelik'in kendisinden kangal cinsi bir köpek talebinde bulunduğunu, isteği yerine gelmediği takdirde görüntüleri yayacağını söylediğini de sözlerine ekledi.

"Köpek ölüyor ve sürüyerek, çöp arabasının teknesine atıyorlar"

"Olayın, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında yaşandığını söyleyen Hüseyin Çelik, "Ben işten geldiğimde, eşim, ‘köpeği vurdular' dedi. Ben de kamera kayıtlarını açıp, inceledim. Köpek kızan olduğu için tasmasını çıkarıp, dışarıya çıkıyor. Burada bulunan bizim diğer av köpeği ile beraberken, dışarıda uyuşturucu iğne sıkıyorlar denk gelmiyor, sonra köpek eve geliyor. Yemliğin arkasındayken orada 1 el sıkıyor ve yaralıyor, sonra köpek buzağıların ağılına giriyor. Bir el de orada sıkıyor. 3-5 dakika sonra köpek ölüyor ve sürüyerek, çöp arabasının teknesine atıyorlar. En azından zile basabilirlerdi, ‘Bu köpek sizin mi?' diyebilirlerdi. Köpekle ilgili anons ettirebilirlerdi, herkes ona göre tedbirini alırdı” dedi.

“Çöp arabasının arkası yarısına kadar su dolu haldeyken, teknenin içine köpeği atmışlar”

Köpeğinin evini ve hayvanlarını bekleyen bir çoban köpeği olduğunu kimseye de bir zararı bulunmadığını öne süren Hüseyin Çelik, “Köpeğin daha önce hiçbir olayı olmadı, benim evimi bekliyordu. Ben bu olayı öğrendim ve kameraları inceledim. Kameraları inceledikten sonra itfaiyeye gittim. Çöp arabasının arkası yarısına kadar su dolu haldeyken, teknenin içine köpeği atmışlar ve orada resimlerini çektim. Sonra o resimleri arkadaşlara gösterdim” diye konuştu.

“Başkan Whatsapp'tan telefonumu engelledi”

Yaşanan olayın ardından Kuleönü Belediye Başkanı Sezayi Çakır'a cep telefonu ile Whatsapp üzerinden çektiği fotoğrafları gönderdiğini, ancak daha sonra başkanın kendisini engellediğini ileri süren Çelik, “Bu konuyla ilgili başkana Whatsapp'tan kamera kayıtlarını gönderdim. ‘Anons ettirirsiniz, herkes köpeğinin çaresine ona göre bakar' dedim. Bana geri dönüş yapmadı ve telefonumu engelledi” şeklinde konuştu.

“Bu insanlık dışı bir şey, yapılmaz” diyerek sözlerine devam eden Çelik "Bu uygulama yapılsa da dozajı düşük bir şekilde vurulur ve hayvan barınaklarına götürülebilir. Ama dozajı yüksek bir şekilde yapıyorlar ve öldürüyorlar hayvanları. Bugün konuyla ilgili jandarmaya giderek ifade verdim. Davacı oldum. Kamera kayıtlarını da orada tekrar izlettim, elimdeki resimleri gösterdim. Davacıyım, adaletin kestiği parmak acımaz. Gereken ne ise yapılsın. Sonuçta o da bir canlıydı" dedi.

Çelik ayrıca, belediye başkanından herhangi bir talepte bulunmadıklarını da söyleyerek, "Başkasının bu görüntülerle başkandan bir talepte bulunduğunu duymadım, biz de böyle bir talepte bulunmadık. Zaten bizim paraya pula da ihtiyacımız yok. Böyle bir şey yok, doğru değil" dedi.

"Ben bu tür şeylere karşıyım"

Kuleönü Belediye Başkanı Sazayi Çakır ise, olayın kendisi bulunmadığı bir zamanda meydana geldiğini ama uygulanış yönünden üzgün olduğunu ifade etti. Çakır "Üzülerek söylüyorum; bu olayı kesinlikle kabullenemiyorum. Her ne olursa olsun, bunun canını Cenab-ı Allah verir, Cenab-ı Allah alır. Ben bu tür şeylere karşıyım. Şikayet üzerine oraya gidilmiştir. Bu durum öldürme değil, köpeği uyuşturup, aşılayıp, onu tedavi etmek için böyle bir şey yapılmış. Ben de zaten o gün il dışındaydım" dedi.

"'Sen bana bir kangal köpek alıver, ben de bunu yayınlamayayım' diye mesaj geldi"

Kendisine köpeğin sahibi olduğunu belirten Hüseyin Çelik'ten bir mesaj geldiğini anlatan Başkan Çakır, "Ben o gün görevli olarak il dışına gitmiştim, akşam saat 21.00-22.00'de geri geldim. O sırada bana bir mesaj geldi ve dedi ki; ‘Sen bana bir kangal köpek alıver, ben de bunu yayınlamayayım' diye. Ben telefonu kapattım, sonra beni yanındaki bir arkadaşı daha arıyor. Sonra dayısı beni arayıp kangal köpek istediğini söylüyor. Ben de bu olayı ben yapmadığımı ve öldürmek kasıtlı olmadığını, çocuklara saldırdığı için bununla ilgili okula şikayette bulunulduğunu ve gelen talepler üzerine acil vaka ile çöp aracının gittiğini söyledim" dedi.

"Bir hata yapmışlar ama bunların da yaptıklarının sürmesi doğru değil"

Başkan Çakır "Bayıltma yöntemiyle, köpeğin salyaları aktığı için ellerine almamışlar ve çöp arabasına koymuşlar. Ben bunu da tasvip etmiyorum, bunu başka bir araca koyup da götürebilirlerdi. Bir hata yapmışlar ama bunların da yaptıklarının sürmesi doğru değil. Ama durum acil vaka olarak bildirildiği için alelacele çöp aracıyla gitmişler. Götürüyorlar, aşısını yaptırıyorlar, kısırlaştırıyorlar, tedavisi yapılıyor ve şu anda bizim Kuleönü Belediyesinin kademesinde tasması ve yemiyle birlikte beslenmekte" ifadelerine yer verdi.

"Bu siyasi bir olay"

Yapılanların girilen seçim sürecinde siyasi bir durum olduğunu iddia eden Çakır, "İftira atıyorlar, bunda bir kasıt var. Bunda ben kasıttan başka bir şey aramıyorum. Ben bunu bu zaman kadar yapmadım da bugün mü yapasım geldi? Neden bundan önce böyle bir şey yoktu da bugün yapılıyor? Bir de ben yokken olan bir olay. Bunda Belediye Başkanı Sezayi Çakır adını kullanıyorlar. Bunlar rant almak için yapıyorlar. Cenab-ı Allah'ın verdiğini canı Cenab-ı Allah alır. Köpek ölmedi, şu anda sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Şu anda köpeğin bakımını biz kendimiz yapıyoruz. Vatandaşın birisi de geldi, köpeği gördü, 'bunu bana verin evime götüreyim ve bağlayayım' dedi. Biz, ona vermedik. Size gösterdikten sonra kendisine vereceğim dedim. Bu köpeğin sahibi yok, sahipsiz bir köpek. Belgesi varsa getirsin" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Başkan Çakır'ın belirttiği belediye kademesinde bir köpeğin bağlı şekilde yattığı gözlendi.