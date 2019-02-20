Yabancı uyruklu maskeli gaspçılar tutuklandı

Isparta'da maskeli şekilde girdikleri markette işyeri sahibini bıçakla yaralayarak, 2 adet cep telefonu ve 8 bin lira gasp ettikleri tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da 17 Şubat günü Pirimehmet Mahallesi'nde maskeli şekilde bir markete gelen şahısların, 2 cep telefonu çaldığı, market sahibinin kesici aletle yaralayarak üzerinden ve çekmeceden toplam 8 bin lira tutarında nakit para yağmalandığı bilgisi üzeri emniyet güçleri harekete geçti. İhbar üzerine, olay yerine gelerek marketteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, tespit ettiği 4 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanan yabancı uyruklu Samir Rustemi (31), Mohamadsadeg Tanha (21), Farid Eistaalingzey (22) ve Muhammad Zakriya (21) isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu şüpheliler 3 olayın daha faili çıktı

Yapılan soruşturmada, yakalanan 4 yabancı uyruklu şüphelinin 14 Şubat'ta 2 ve 16 Şubat'ta 1 olmak üzere, 3 kişiden toplam 720 lira daha gasp ettikleri tespit edildi. Şahısların üzerlerinde gasp olayında elde ettikleri 2 adet cep telefonu ile olayda kullanılan komando bıçağı ele geçirildi.

Tutuklandılar

Emniyette yapılan sorgulamada, şahısların gerçekleştirdikleri toplam 4 gasp olayını da itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde ‘kasten yaralama' ve ‘yağma' suçlarıyla ilgili adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.