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Yalvaç Belediyesi'nden Koronavirüs önlemi

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde belediye Koronovirüs’e karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye Koronovirüs'e karşı önlem amaçlı ilaçlama çalışmaları başlattı.


Çin'de başlayıp tüm dünyayı saran Koronovirüsü ile ilgili tedbirler yurt genelinde alınmaya devam ediyor. Yalvaç Belediyesi de Koronovirüs tehdidine karşı ilaçlama çalışmaları başlattı. Yalvaç Belediye Başkanı Avukat Halil Hilmi Tütüncü'nün talimatlarıyla başlayan çalışma Zabıta Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından yapılıyor. Otogar, Otobüs durakları, çöp konteynırları gibi vatandaşların müşterek kullanım alanları olan bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.


Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Yalvaç Belediye Başkanı Tütüncü, “Allah'a şükür ki, ülkemizde henüz Koronovirüs vakasına rastlanmadı. Bu çalışmalar tedbir amaçlıdır. Zaten düzenli olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettik. Belediye olarak bu tür ilaçlama çalışmalarımız artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızdan da sağlık bakanlığımızın uyarılarını takip etmelerini ve özellikle kişisel temizliklerine dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

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