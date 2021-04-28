Yalvaç'a organize sanayi bölgesi kuruluyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2000 yılında Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edilen ancak çeşitli sebeplerden dolayı inşaatına başlanamayan bölgeye ilk kazma vuruldu.

Bölge halkının ve yatırımcılarının 20 yıldır beklediği Organize Sanayi Bölgesi için Yalvaç ilçe girişinde 1 Milyon 444 bin metrekare alan ayrıldı. Kamulaştırma işlemi tamamlanan 318 bin metrekare alanda alt yapı ve yol çalışmaları İl Özel İdaresi ve Yalvaç Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla başladı.

Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek “Yaklaşık 320 dönümlük 1. etap çalışmalarına başladık. Bölgemiz yaklaşık 1500 dönümlük bir alanı kapsıyor. Alanımız çok iyi bir konuma sahip. Amacımız biran önce alt yapı çalışmalarını tamamlayarak tahsislerinin yapılmasını sağlamak. Özellikle buranın teşvik kapsamına alınmasında fayda görüyoruz. Bu gerçekleşirse eminim ki burası çok kısa bir süre içerisinde bitecektir.” dedi.

Yaklaşık 20 yıldır yöre halkının hayali olan alanda çalışmaların başlatılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ise bu hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında %51 Isparta İl Özel İdaresi, %43 Yalvaç Belediyesi ve %6 Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası hisse paylarına sahip olacak.