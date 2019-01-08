Yangın çıkan evde 3 kardeş ölümden döndü

Isparta'da 3 kardeşin evde yalnız olduğu sırada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Dumandan etkilenen 3 kardeş, komşuların yardımıyla evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Bağlar Mahallesi 2227. Sokak'taki bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, babaları işte, anneleri de pazarda oldu öne sürülen 4 yaşındaki İ.K, 7 yaşındaki İ.K ve 10 yaşındaki M.K.'nın evde yalnız olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında oturma odasında yalnız olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen 3 kardeş komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediye İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis Ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen kardeşlere müdahale etti, itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışması yaptı.

3 ekibin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Yangın sonucu evin oturma odasının kullanılamaz hale geldiği orta çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.