Yangın sonrası ev küle döndü

Isparta'nın Gelendost İlçesinde Çaltı Köyünde çıkan yangında tek katlı müstakil ev küle döndü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde 7 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Gelendost Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülürken ev kullanılamaz hale eldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen ve kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.