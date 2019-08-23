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Yaralı Balaban kuşu tedavi edilip doğaya bırakıldı

Isparta’da vatandaşların yaralı olarak bulduğu Balaban Kuşu, tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldı.

Isparta'da vatandaşların yaralı olarak bulduğu Balaban Kuşu, tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldı.


Ender rastlanan kuş türlerinden olan Küçük Balaban kuşu, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunup Doğa Koruma ve Milli Parklar Isparta Şube Müdürlüğüne getirildi. Küçük Balabanın tedavisi Veteriner hekim Hakan Dadak tarafından yapılıp iyileşme sürecinin ardından Isparta Şube Müdürü Hasan Eryiğit ve Kovada Gölü Milli Parkı Şefi Mustafa Arıkoğlu tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

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