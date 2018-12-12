İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasadışı silah satıcılarına jandarma operasyonu

Isparta’da üzerlerine kayıtlı ruhsatlı silahların kayıp veya çalındığını beyanla müracaatta bulunarak, yasa dışı olarak ticaret yaptığı belirlenen şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Isparta'da üzerlerine kayıtlı ruhsatlı silahların kayıp veya çalındığını beyanla müracaatta bulunarak, yasa dışı olarak ticaret yaptığı belirlenen şahıslara jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.


Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyü ile Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesiyle eş zamanlı yapılan baskın ve aramalarda, kayıp beyanı verilen 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ve ona ait mermiler, 2 adet av tüfeği, 1 adet muşta ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.


Konuyla ilgili suç aletlerine el konulurken, şahıslar hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.