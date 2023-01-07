İhlas Haber Ajansı

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Yasağa rağmen kaçak kerevit avı devam ediyor

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri ve Eğirdir İlçe Jandarma Bot Komutanlığının 6 Ocak günü Barla mevkii göl şeridinde ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda sahipsiz kerevit sepeti ele geçirildi.


Eğirdir Gölü Barla mevkiinde gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu, kaçak avcılıkta kullanılan kerevit sepetleri ele geçirildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddesine istinaden söz konusu sepetlere el konularak, içinden çıkan canlı kerevitler Eğirdir Gölü'ne iade edildi.

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