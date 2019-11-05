Yaşlı adama cami çıkışı tekme tokat kiracı dayağı

Isparta'da, aralarında hukuki süreç devam eden dükkan sahibi ile iş adamı olan kiracısının cami çıkışındaki tartışması kavgaya dönüştü. Kiracısının ittiği yaşlı adam kendini ‘Kerata' ile savunmaya çalıştı ancak başaramadı. Kiracı, yaşlı adamı tekmeleriyle yere düşürdükten sonra koşarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra göğsüne aldığı tekme darbeleri sebebiyle hastaneye başvuran dükkan sahibi yaşlı adam, darp raporu aldıktan sonra kiracısından şikayetçi oldu.

Olay, 2 Kasım akşamı Isparta Yedişehitler Mahallesi'ndeki Yedişehitler Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir kira kontratı ve tahliye konularıyla ilgili anlaşmazlık bulunan Y.B. isimli iş adamı ile işyeri sahibi Faruk Genç, cami kapısı önünde namaz çıkışı karşılaştı. Aralarında hukuksal süreç devam eden iş adamı Y.B. ile iş yeri sahibi Faruk Genç konuştuğu sırada bir anda tartışma çıktı. Çıkan tartışma caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tartışma sonucu, iş adamı Y.B., dükkan sahibi Faruk Genç'i iterek duvara doğru götürürken, yaşlı adam ise eline geçirdiği ayakkabı çekeceğiyle duruma karşılık verdi. Bir süre sonra devam eden tartışmada, iş adamı Y.B., yaşlı adama tekmeler atarak, yere düşürdükten sonra, cemaatten bir şahıs araya girdikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. Yaşlı adam, olay sonrasında hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra ertesi günü polis merkezine müracaat ederek, kiracısı Y.B.'den şikayetçi oldu.

Genç: “Kapıda karşılaştık”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'ne anlatan dükkan sahibi Faruk Genç, “Ben bu caminin devamlı gelen cemaatiyim. Buradaki hocalarım da diğer cemaattekiler de beni bilir, yerine göre müezzinlik de yaparım bu camide. Buraya namaza gelmiştim. O gün hastalandım, öksürük ve rahatsızlığımdan dolayı namazı kılamadım. Dışarı çıkmam icap etti. Çıkarken, bu şahısla kapıda karşılaştık” dedi.

“4 sene sonra ilk defa gördüm”

Kiracısı konumundaki iş adamı Y.B. ile önceden yaşadıkları sorunlar ile hukuksal süreci anlatan dükkan sahibi Genç, “Daha önce 10 senelik kira sözleşmesi yaptık sonra mahkemelik olduk. Cami çıkışında peşimden geldi, ben de ‘Gel konuşalım' dedim. O, bana ‘Karşıya gidelim, orada konuşalım' dedi. Ben de ‘Yok, burada konuşacağız' dedim. Konuşmaya başladık ve ben, ‘Nasıl yaptın bu işleri, ayıp değil mi bu?' dedim, bana, ‘Sen istedin bunları' dedi. Tartışırken bana yumruk salladı, ben de ona karşılık verince, ciğerime tekme attı. Ben kendimi savundum, yere düştüm, zaten kameralar da gösteriyor. Sonra cemaatin biri çıktı ve araya girdi, beni tuttu.' diye konuştu.

“Rapor aldım, ertesi günü de karakola gittim ve şikayette bulundum”

Olaydan sonra karın ve göğüs bölgesinde bir ağrı hissettiği için hastaneye gittiğini kaydeden Genç, “Benim, daha sonra kaburgamda bir kırıklık veya ne olduysa onu göstermek için hastaneye gittim, muayene oldum ve 2 saat orada kaldım. Rapor aldım, ertesi günü de karakola gittim ve şikayette bulundum” şeklinde konuştu.