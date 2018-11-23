Yatak odasındaki dehşetin katil zanlısı Afgan koca, kasap çıktı

Isparta'da kendisinden 10 yaş küçük olan eşini kıskandığı iddiasıyla yatak odasında bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Afganistan uyruklu koca, adliyeye sevk edildi. Katil kocanın, kasaplık yaptığı ve kendisi gibi Afgan eşiyle aralarında bir süredir anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 10.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 38 yaşındaki Afganistan uyruklu F.G. aralarında çıkan tartışma sonucu kıskançlık krizine girerek kendisi gibi Afgan uyruklu 28 yaşındaki eşi F.G.'yi yaşadığı evin yatak odasında bıçaklayarak öldürdü. Katil kocanın Türkiye'de kasaplık yaptığı öğrenildi.

Olayın ardından Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezine giden katil koca, suçunu itiraf ederek teslim oldu. Cinayetin işlendiği yere giderek incelemelerde bulunan polis güçleri, katil kocayı emniyette gözaltına aldı.

Öldürülen Afgan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırılırken, aileden geriye kalan küçük yaştaki 2 çocuk ise polis tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındı.