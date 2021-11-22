Yazılı Kanyon Tabiat Parkı görenleri hayran bırakıyor

Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen Isparta'nın önemli turizm merkezlerinden Yazılı Kanyon Tabiat Parkı sonbaharda da görselliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Isparta'ya bağlı Sütçüler İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve aynı zamanda tarihi de içinde barındıran Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, ev sahipliği yaptığı Kral Yolu'yla dikkati çekiyor. Kanyonun içerisinde Bizans dönemine ait ibadet yapılan bölümler, sunak yerleri ve yazılar görenlere adeta tarihi şölen yaşatıyor. Bölge, içerisinde bulunan yazıtlar nedeniyle “Yazılı Kanyon” olarak biliniyor. Çandır Köyü çevresi içerisinde kalan ve 1989 yılında tabiat parkı olarak da tescillenen kanyon, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile iç içe olması sebebiyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin listesinin ilk sıralarında yer alıyor.