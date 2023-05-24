Yedişehitler Cuma Kapalı Pazaryeri güçlendiriliyor

Çalışmaların 3 ayda tamamlanması planlanırken, bu süre içerisinde 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren cuma pazarı 108 caddeden başlayarak, Turan Nakliyat'ın bulunduğu bölgeye kadar kurulacak.

Isparta, geçen sene kış mevsiminde son yılların en yoğun kar yağışını almış, bu kar yağışında Davraz Kapalı Pazaryeri çökmüş, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryeri de ağır hasar görmüştü. Teknik ekibinin raporu doğrultusunda Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmaları yapılarak, hizmete açıldı, Davraz Kapalı Pazaryerinin yeniden inşası için de çalışmalar aralıksız sürüyor. O dönemde Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryeri de az hasar almıştı. Teknik ekibinin incelemelerinin ardından Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinde güçlendirme yapılması kararı alındı. Isparta Belediyesi, teknik rapor doğrultusunda hazırlanan güçlendirme projesinin uygulaması için çalışmalara başladı. Güçlendirme çalışmalarının yanı sıra pazaryerinin kilit parke taşı olan taban döşemeleri kaldırılacak yerine beton dökülecek. Ayrıca kapalı pazaryerinin aydınlatmalarıyla ilgili iyileştirmeler yapılacak.

Güçlendirme çalışmalarının başladığı Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinde çalışmalar tamamlanana kadar cuma günleri halk pazarı, 108 Cadden başlayarak, Turan Nakliyat'ın bulunduğu bölgeye kadar kurulacak.

Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şamlı, Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinde güçlendirme çalışmalarının başladığını belirterek, çatı oluklarının yenilenmesi ve zeminde de çalışmalar yapılacağını söyledi. Şamlı, “Sayın belediye başkanımıza mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Muhtar Adem Şamlı, güçlendirme çalışmaları boyunca halk pazarının cuma günleri 108 Caddeden Turan Nakliyat'ın bulunduğu trafik ışıklarına kadar kurulacağını kaydetti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya da geçen sene kış mevsimindeki yoğun kar yağışında Davraz Kapalı Pazaryerinin yıkıldığını, Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryerinin ağır hasar aldığını, Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerinin ise az hasar aldığını belirtti. Davraz Kapalı Pazaryerinin yapımının devam ettiğini, Ağustos ayı sonunda hizmete açılmasını planladıklarını belirten Kaya, “Ağır hasar alan Halıkent Mahallesi Kapalı Pazaryerimizin güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve hizmete açtık. Yedişehitler Mahallesi Cuma Kapalı Pazaryerimizle ilgili de üniversitedeki öğretim üyelerimizle çalışmalar yaptık. Burasının da 25 yıllık olması nedeniyle güçlendirme yapılması gerektiğini belirttiler. Güçlendirme projelerini hazırladık. Projemiz çerçevesinde zemini tamamen kaldırıp, betona dönüyoruz. Buranın boyası siyah ve içeriyi karartıyor. Boya için esnafımıza birkaç alternatif sunduk, belirledikleri renkte karar kıldık. Boyasını da tamamen yenileyeceğiz. Aydınlatmalarla ilgili problemler var, o problemleri de gidereceğiz. Hedefimiz 3 ay içerisinde buradaki çalışmalarımızı tamamlamak. Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanımızla süreci takip ediyoruz. Esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden burayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz” dedi.