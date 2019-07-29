YEKSAV'ın pişi günü, 23'üncü kez gerçekleştirildi

Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı (YEKSAV) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, "Pişi ve İkram Günü"nün 23'üncüsü Eğirdir Yeşilada'da gerçekleştirildi.

Yeşilada Cami'nde Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif okunması ile başlayan etkinlik, daha sonra Pazarcık Meydanı'nda katılımcılara pişi, pilav ve helva ikramı ile devam etti.

Etkinliğe, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YEKSAV Başkanı Ethem Güleryüz, birlik, beraberlik yardımlaşma ve dayanışma ortamını geliştirerek, 23 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Düzenlenen etkinliğe her yıl katıldığını kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan bu çalışmaların çok önemli olduğunun altını çizdi.

“Hazır olduğumuzu belirtmek isterim”

Başdeğirmen, “YEKSAV'ın açılımına baktığımız zaman Eğirdir Yeşilada Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı. İnsan hayatında üç önemli unsur var. Eğitim konusunda çok büyük destekler verdiğinizi biliyorum. Bu vakfın ne derece etkin olması için ne kadar fedakarca yardımcı ve destekçi olan bir kişiyim. Kültür ve Sağlıkla alakalı çalışmalarda her türlü etkinliğin içerisinde olan bu vakfımızın daha ileriki yıllarda da aynı hizmetleri verebilmesi için Isparta Belediyesi olarak bize düşen görevleri için de hazır olduğumuzu belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

YEKSAV'ın geleneksel Pişi ve İkram Günü, Eğirdir Halk Eğitimi Merkezi folklor ekibinin gösterileri ve Isparta Belediye Mehteran Takımının konseri ile sona erdi.