Yeni Başkan ve meclisten Vali Seymenoğlu ziyareti

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçilerek yeni görevine başlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve beraberindeki Belediye Meclisi üyeleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti. Vali Seymenoğlu kabulde yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Seymenoğlu: “Seçimler huzur ve güven içerisinde tamamlandı”

Vali Seymenoğlu, “Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Mahalli İdareler Genel Seçimlerini, sizlerin de özverili ve anlayışlı desteklerinizle huzur ve güven içerisinde geçirdik. Seçim sürecinde olduğu gibi sonrasında da çok ciddi problemlerle karşılaşmadık, bunda süreci iyi yöneten parti teşkilatlarının katkısı büyük. Seçimlerin ardından bundan sonra hep beraber şehri daha iyi nasıl yönetebilirizin peşinde olacağız. Ne tür yatırımlar yapabiliriz, bu yatırımları yaparken Belediye bize nasıl destek olabilir? Biz Belediyeye nasıl destek olabiliriz? O hususta parti farkı gözetmeden her zaman beraberiz. Yerel yönetim anlamında İl Özel İdaremiz ve Belediyelerimiz kendi sorumluluk alanları içerisinde hemen hemen aynı işleri yapıyor onun için birbirimize destek olacağız, ben buradan bunun sözünü verebilirim. Bu duygularla ben hepinize hayırlı olsun diyorum, şehrimize hayırlı olacağına zaten inanıyoruz bu topluluğu burada görünce, elimizden geldiğince her türlü destek için bir arada çalışacağız” dedi.

Başdeğirmen: “Bu yarıştaki tek amacımız şehrimize hizmet edebilmekti”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada kendilerini kabul ettiği için tüm meclis üyeleri adına Vali Seymenoğlu'na teşekkür, ederek hep beraber yapmak istedikleri şeyin Isparta'ya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, “3 parti, seçimlerde ayrı ayrı bir yarış içerisine girdik bu yarıştaki tek amacımız şehrimize hizmet edebilmekti. Bu yola çıktığımızda yanımızda bizi destekleyen bize öncü olan her zaman bizim yanımızda olan bir mülki amire ihtiyacımız var. Biz şunu görüyoruz ki, her zaman yanımızdasınız bu sıcak karşılamanız, konuşmanız ve verdiğiniz mesajlar bizlere umut oluyor. Burada arkadaşlarımızla beraber istişare içerisinde çok güzel hizmetler yapacağımız inancındayız” diye konuştu.

Görüşmede Belediye Meclisinde üyesi bulunan partiler adına yapılan konuşmalarda ise hep birlikte uyum içerisinde ve Isparta'nın yararına çalışmaya azami özen gösterileceği vurgusu yapıldı.

Görüşme, Vali Seymenoğlu ve konuklarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.