Yenice Mezarlığının tehlike oluşturan duvarı yenileniyor

Çalışmalarda yıkık duvar kaldırılırken, yerine yeniden taş duvar yapılıyor.

Yenice Mahallesi Mezarlığının 2501 sokak kısmındaki taş duvar uzun yıllardır bakımsızlıktan dolayı yıkık bir durumda tehlike arz ediyordu. Duvardan kaldırım ve yola düşen taşlar dolayısıyla hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşıyordu. Isparta Belediyesi, taş duvarın yenilenmesi için çalışma başlattı. Yıkık ve tehlike arz eden duvar kaldırılırken, yerine yeni taş duvar yapılıyor.

Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, zamanın şartlarına göre yıllar önce yapılan taş duvarın yıkık durumda olması dolayısıyla kaldırımda yürüyen vatandaşlar için tehlike arz ettiğini, bu durumu belediyeye bildirmelerinin akabinde çalışmaların başladığını söyledi. Bölgede en büyük problemin daha önce yolun yanlış açılması olduğunu kaydeden Akkaya, “Yolun iniş kolunda sağ tarafa doğru alt kavşak birbirini karşılamıyordu. Yapmış olduğumuz çalışmada yolun sağ kolu açılacak ve alt yol ile üst yol birbirini karşılamış olacak. Bu şekilde de mahallemiz daha güvenli olacak. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve Belediye Başkan Yardımcımız Serkan Kaya'ya çok teşekkür ederim” dedi.