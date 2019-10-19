İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

Isparta’da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.


Isparta U-14 Futbol Ligi A Grubu'na dahil maçta IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maça minikler Türk bayrağı ile sahaya çıkarak asker selamı verdiler. Miniklerinin bu davranışı sporcu velileri ve sporseverlerden büyük alkış aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.