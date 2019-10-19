Yeşil sahada, miniklerden Türk Bayraklı asker selamı

Isparta'da U-14 Futbol Ligi kapsamında yapılan IYAŞ Gençlikspor-Isparta Gençlerbirliğispor maçına, miniklerin Türk bayrağı ile yeşil sahada verdiği asker selamı, tribündeki seyircilerden ayakta alkış aldı.

Isparta U-14 Futbol Ligi A Grubu'na dahil maçta IYAŞ Gençlikspor ile Isparta Gençlerbirliğispor karşı karşıya geldi. İki takım arasında oynanan maçta minikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderdiler. Isparta Milli Egemenlik sahasında oynanan maça minikler Türk bayrağı ile sahaya çıkarak asker selamı verdiler. Miniklerinin bu davranışı sporcu velileri ve sporseverlerden büyük alkış aldı.