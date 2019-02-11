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Yeşil sahalarda 14 Şubat'lı orman sevgisi

Isparta’nın ormanlarıyla ünlü Sütçüler ilçesinde orman sevgisine dikkat çekmek amacıyla, yeşil sahalardaki parkartla 14 Şubat’lı orman sevgisi mesajı verildi.

Isparta'nın ormanlarıyla ünlü Sütçüler ilçesinde orman sevgisine dikkat çekmek amacıyla, yeşil sahalardaki parkartla 14 Şubat'lı orman sevgisi mesajı verildi.


Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Sütçülerspor, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala anlamlı bir pankartla yeşil sahaya çıktı.


Sütçüler İlçe Stadı'nda oynanan Sütçülerspor - Güneykentspor karşılaşması için, ormanlarıyla ünlü Sütçüler'deki Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bir pankart hazırlandı.


Hazırlanan pankartta doğa ve orman sevgisine dikkat çekilerek, “Bizim sevgilimiz, ormanlarımız. Sevgililer gününüz kutlu olsun” mesajı verildi.


Orman sevgisiyle başlatılan karşılaşmada ilk yarıyı Güneykentspor 0-3 önde kapatırken, Sütçülerspor sahada 10 kişi kalmasına rağmen 4-3'lük skorla maçı kazandı.

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