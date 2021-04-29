Isparta'da bir cami avlusunda yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalan işçi yaralandı. Duvarın altından itfaiye yardımıyla çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sermet Mahallesi'ndeki Kıncı Camii avlusunda meydana geldi. Avludaki şadırvanda tadilat yapan Mehmet Andını, yıkmaya çalıştığı duvarın yıkılmasıyla altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıkılan duvarın demirlerini kesip, betonları kaldırarak Andını'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Mehmet Andını, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.