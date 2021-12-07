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Yıldırım düşen caminin minaresi yandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan Barla Camii’nin minaresine yıldırım isabet etti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Barla Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı. Alevler geceyi aydınlattı.



Eğirdir ilçesine bağlı Barla beldesinde bulunan yeni Barla Camii'nin minaresine akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle birlikte minarenin külah kısmı yanmaya başladı. Olayı fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Eğirdir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürülürken, minarenin külahında hasar oluştu. Yangında herhangi bir yaralanma olmadı. Minaredeki yangın anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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