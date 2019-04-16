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Yılkı tayı vurularak öldürülmüş halde bulundu

Isparta’nın Aksu ilçesinde, gezi yapan öğrencilerin bitkin halde bulup ihbar ettiği yılkı tayı, ertesi günü ölü bulundu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde, gezi yapan öğrencilerin bitkin halde bulup ihbar ettiği yılkı tayı, ertesi günü ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Sorgun Barajı mevkiinde geçtiğimiz cumartesi geziye giden bir grup öğrenci yılkı atı tayının bitkin olduğunu görüp, durumu Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (ISHAYKO) haber verdi. İhbarın ardından ertesi gün bölgeye giden Dernek Başkanı Aynur Gül Asem ve ekibi tayı ölü buldu. ISHAYKO Başkanı Aynur Gül Asem, "Sol arka bacağında büyük bir yara açılmış, yakın mesafeden vurulmuş olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.


Başkan Asem yaptığı açıklamada "Bir gün önce geziye giden öğrenciler tayı yaralı ve bitkin halde görüyor ve bize fotoğrafları atarak durumu bildiriyorlar. Biz de ertesi günü hayvanı tedavi için almaya gittiğimizde ölü olarak buluyoruz. O yavrunun yakın mesafeden vurulmuş olduğunu tahmin ediyoruz. Sol arka bacağında büyük bir yara açılmış. Kesin sonuç raporda ortaya çıkacak. Gerekli yerlere şikayetimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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