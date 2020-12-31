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Yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 yaralı

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.



Kaza, Eğirdir-Isparta karayolu miskinler yokuşunda meydana geldi. Isparta yönünden Konya istikametine seyir halindeki Seyithan K. yönetimindeki 42 L 0534 plakalı tır, yoğun sis yüzünden kontrolden çıkarak, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na ait bariyerlere çarparak yan yattı.


Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Seyithan K. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.


Yaralı Seyithan K.'nin kazada hafif yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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