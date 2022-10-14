İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Sütçüler kekiği kültüre alındı

Tarımı yapılmadan yalnızca doğadan toplandığı için yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sütçüler kekiğinde (Origanum minutiflorum) kültüre alma çalışmaları başlatıldı.


Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) tarafından uzun yıllardan beri yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Bu ön çalışmaların sonucunda tohum çimlendirme protokolü sağlanarak sağlıklı Sütçüler kekiği fideleri elde edildi. MAREM'de elde edilen Sütçüler kekiği fideleri, mutlak endemizm gösterdiği bölgelerden olan Sütçüler ilçesi Gümü köyünde üretici Adem Kılıç'ın arazisine dikildi. Düzenlenen dikim şenliğinde ilçe kaymakamı ve protokol üyeleri kekik fidelerini toprakla buluşturdu. Etkinliğe üniversite öğrencileri ve vatandaşlar da katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.